OL : l'association de Tolisso organise un tournoi caritatif

L’association "Toliss’all" organisera un tournoi caritatif de football mixte le 26 mai prochain de 9 heures à 18 heures au stade du pays de l’Arbresle.

Au lendemain de la finale de la Coupe de France face au PSG, Corentin Tolisso et son association "Toliss‘all" organiseront un tournoi de football mixte et inclusif. Le 26 mai prochain, des équipes composées de huit personnes dont quatre en situation de handicaps s'affronteront au stade du pays de l'Arbresle. Pour jouer, les tarifs s’élèvent à 10 euros par équipe, l’entrée pour le public a été fixée à 2 euros. Les amateurs de tombola pourront participer à leur manière (2 euros par ticket, 5 euros les 3). "Toliss'all" a pour but de promouvoir le sport pour tous et de financer des actions menées au profit du handicap.

Toute la famille de Corentin Tolisso mobilisée

Anciennement employée dans le domaine d’aide aux personnes atteinte d’un handicap, Marie-Chantal Tolisso, mère de Corentin, est la trésorière de l’association. Son fils, quant à lui, en est le parrain et a pu compter sur le soutien ses coéquipiers. En effet, Alexandre Lacazette, Maxence Caqueret ou Rayan Cherki n'ont pas hésité à partager l'affiche, sur les réseaux sociaux, vantant le tournoi du 26 mai prochain.