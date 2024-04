Romain Del Castillo (ex-OL), l’arme fatale de Brest

Sinaly Diomandé (OL) et Romain Del Castillo (Brest) (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Meilleur buteur et meilleur passeur du Stade Brestois, l’ancien Lyonnais Romain Del Castillo sera de retour ce dimanche 14 avril (20 h 45) dans sa ville natale.

Avec 6 buts et 6 passes décisives à son actif, Romain Del Castillo marche sur l'eau lors de cette saison 2023-2024. Le Franco-Espagnol s’impose comme un élément décisif et un cadre dans l’effectif du stade Brestois (actuellement 2e de Ligue 1). Une équipe qui ne cesse de surprendre, une nouvelle fois victorieuse face à Lens le week-end dernier (4-3). En cas de succès à Lyon, ce dimanche soir (20h45) le Stade Brestois validera son ticket en Ligue des champions la saison prochaine.

Un début de carrière pourtant compromis

Passé par l’OL où il avait notamment fait ses classes en jeune (de 2012 à 2015), le gaucher de 28 ans n’avait pas réussi à faire sa place avec les A (2 matchs et moins de 45 minutes jouées sur la saison 2015/2016). Prêté ensuite en Ligue 2 à Bourg-en-Bresse (2016/2017) et Nîmes (2017/2018), c’est à Rennes qu’il goûtera réellement à la Ligue 1, un passage toutefois compliqué (aucune saison à plus de 30 matchs joués en Ligue 1) causés par des blessures et des performances irrégulières. Depuis son arrivée au Stade Brestois en août 2021, Romain Del Castillo est une pièce maitresse de l'équipe dirigée par Eric Roy.