Les joueuses de l’OL après leur victoire contre le PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Qualifié depuis longtemps pour les demi-finales et assuré de la première place, l'OL ne connaît pas encore son adversaire. Ce sera Fleury ou Reims.

Les jeunes de l'OL ont fait le travail mercredi pour poursuivre la série d'invincibilité en D1 (aucune défaite depuis décembre 2022). Emmenées par des éléments plus expérimentés comme Vanessa Gilles, Perle Morroni ou encore Amel Majri, les Fenottes ont battu Guingamp 2 à 1 lors de la 21e et avant-dernière journée.

Avec 61 points, elles sont depuis plusieurs matchs assurées de finir en tête du championnat. Mais cela ne suffira pas à remporter le titre. En effet, la nouvelle formule de la compétition exige de sortir vainqueur des play-offs pour soulever le trophée. Cela commencera par les demi-finales avec un choc contre le quatrième de la saison régulière. Mais à une rencontre du terme, l'Olympique lyonnais ne sait pas encore qui sera son adversaire.

Fleury reçoit Montpellier et Reims le PSG

Pendant que le PSG et le Paris FC s'affronteront le samedi 11 mai à 21 heures, les joueuses de Sonia Bompastor attendent de savoir qui de Fleury ou de Reims finira devant l'autre. Avec 33 unités, l'équipe de l'Essonne a son destin entre ses mains, d'autant plus qu'elle recevra Montpellier le 8 mai. Pendant ce temps, les Rémoises (32 points) accueilleront le PSG. Rappelons tout de même que le club de la capitale, ainsi que Fleury, auront joué la Coupe de France quelques jours plus tôt (04/05).

De son côté, l'OL voyagera à Bordeaux, pour une affiche sans enjeu puisque les Bordelaises descendront en deuxième division à l'issue de l'exercice en cours.