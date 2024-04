Clermont - OL diffusé sur Prime Video

Les joueurs de Clermont heureux après la victoire contre l’OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

La rencontre de la 33e journée de Ligue 1 entre Clermont et l'OL se disputera le dimanche 12 mai à 21 heures. Un match à suivre sur Prime Video.

Nous savions déjà que le multiplex de la 33e journée de Ligue 1 avait été repoussé au 12 mai, au lieu du 11 comme cela était initialement prévu. Le parcours des clubs français en coupe d'Europe (PSG et OM) a provoqué ce chamboulement officialisé il y a une dizaine de jours. Lundi soir, la LFP a annoncé la programmation, et surtout la diffusion TV de ces sept rencontres (Nice - Le Havre et Brest - Reims se joueront le vendredi), dont le Clermont - OL.

Un multiplex à cinq matchs sur Prime

Le coup d'envoi de cette partie aux forts enjeux pour les deux protagonistes sera donné à 21 heures, comme pour les six autres parties. Les supporteurs rhodaniens qui ne se rendront pas en Auvergne pourront voir cette affiche sur Prime Video, puisque c'est la plateforme d'Amazon qui retransmettra le match. Comme à chaque fois, vous pourrez observer soit l'ensemble des confrontations, ou juste celle entre les Clermontois et les Lyonnais.

Rappelons que ce même jour, les Fenottes accueilleront leur demi-finale de D1 à 16h45. Un horaire corrigé la semaine passée pour éviter le doublon avec leurs homologues masculins. L'adversaire n'est pas encore connu, mais il s'agira de Fleury ou de Reims, les deux dernières formations encore en lice pour la quatrième place.