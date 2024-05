OL - PSG : une fan zone également à Oullins le 25 mai

En plus de celle mise en place par le club au Parc OL, une autre fan zone sera organisée du côté d’Oullins. La mairie en a fait l’annonce avec un écran géant installé sur l’un des parkings de la ville.

À défaut d’avoir vu la mairie de Lyon réussir à mettre en place une fan zone sur la place Bellecour pour des raisons budgétaires et sécuritaires, les supporters de l’OL pourront se consoler ailleurs. D’abord à Décines puisque le club a choisi de prendre le taureau par les cornes et de limiter la déception de ceux qui ne se rendront pas à Lille ou Bilbao le 25 mai prochain. Un évènement a donc été mis en place pour retransmettre la finale de la Ligue des champions féminine et de la finale de la Coupe de France au sein même du Parc OL. La billetterie gratuite ouvrira le mardi 14 mai à 10h et donnera accès à ces deux rendez-vous cruciaux pour l’OL. Pour ceux qui trouvent que Décines est un peu trop loin d’accès, une solution de repli se trouvera plus proche du centre de Lyon.

Buvettes et animations en avant-match

En plus des bars aux quatre coins de la ville, une deuxième fan zone va voir le jour le samedi 25 mai du côté d’Oullins. Cet évènement a été organisé par la mairie en collaboration avec l’agence Coïncidence et donnera une deuxième possibilité aux supporters lyonnais. Un écran géant sera installé sur le parking Diderot qui pourrait accueillir jusqu’à 500 personnes. Le rendez-vous est fixé à 17h pour profiter des animations, mais est-ce que la finale entre l’OL féminin et le FC Barcelone sera également diffusée ? Dans l’affiche mise en ligne par la mairie d’Oullins, il est avant tout question de celle de Coupe de France contre le PSG.