OL : Mama Baldé bien présent à l’entraînement

Obligé de déclarer forfait en dernière minute à Clermont, Mama Baldé avait été victime d’un souci musculaire. Ce vendredi, l’attaquant était bien présent à l’entraînement de l’OL, à deux jours de la dernière de la saison en Ligue 1.

Il avait été le "Monsieur Plus" de l’OL à Lille avec une passe décisive et un but. Cette belle entrée en jeu aurait dû permettre à Mama Baldé d’enchaîner avec une titularisation à Clermont. Pierre Sage et son staff avaient afin de protéger Alexandre Lacazette. Finalement, le Bissa-Guinéen n’a été ni dans le onze de départ, ni même dans le groupe lyonnais. Bien présent en Auvergne, car initialement convoqué, Baldé a dû déclarer forfait en dernière minute. Suite à une gêne musculaire contractée la veille du match, l’attaquant ne se considérait pas à 100% pour pouvoir jouer et a laissé sa place à Ainsley Maitland-Niles dans le groupe et Gift Orban comme titulaire.

Une victoire ou un nul pour finir en Europe

La semaine de préparation a été bénéfique pour Mama Baldé. Ce vendredi, l’ancien Troyen a pris part à la séance collective de l’OL, à deux jours de la réception de Strasbourg (21h). Avec ce retour, Pierre Sage peut compter sur un groupe au complet pour la dernière de la saison à Décines. La question des cartons jaunes laissée de côté par rapport à la finale de la Coupe de France, les Lyonnais ont un objectif majeur avant de penser au PSG : finir européens avec une victoire et un nul contre les Strasbourgeois.