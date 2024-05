Avec Strasbourg, l'OL peut voir le danger arriver de partout

Caleta-Car (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)

Dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1, l’OL reçoit le RC Strasbourg, dimanche (21h). Fébriles défensivement, les Lyonnais devront être vigilants face à des Alsaciens qui marquent de tous les côtés.

Ils défient les lois du football. Quand Alexandre Lacazette marque plus du tiers des buts de son équipe (17/47), le meilleur buteur de Strasbourg comptabilise seulement 8 réalisations sur les 37 du club. En effet, Emanuel Emegha est loin d’être le seul de son effectif à faire la différence. Lorsque les Strasbourgeois souhaitent faire vibrer les filets adverses, c’est toute l’équipe qui est concernée. Les 9 dernières réalisations alsaciennes sont l’œuvre de 9 joueurs distincts (depuis la 27ᵉ journée). Une statistique qui montre que le RCSA et Patrick Vieira misent avant tout sur un collectif plus que sur les individualités pour se sauver.

"Un problème de concentration" défensivement

Loin d’être une bonne nouvelle pour l’OL, très friable dans le domaine défensif (54 buts concédés). Des soucis qui collent à la peau des Lyonnais depuis le début de saison. Et qui se sont encore répétés face à Clermont (0-1), dimanche dernier. Les joueurs de Pierre Sage ont laissé frapper à 18 reprises les Auvergnats en direction de la cage d’Anthony Lopes, malgré le premier clean-sheet depuis deux mois.

Conscient de la passivité défensive de ses joueurs depuis quelque temps, l'entraîneur rhodanien a mis en cause les limites du système de marquage sous pression. "C’est lié à de la concentration. Il suffit que les joueurs soient un peu spectateurs de l’action de leurs partenaires, qu’un adversaire de qualité prenne l’avantage en contre-attaque et la bonifie ", indiquait-il lundi dans TKYDG. Des lacunes qu’il faudra certainement mettre de côté face aux Strasbourgeois afin de remplir leur objectif d'une qualification européenne avec a minima un nul.