Ce vendredi (21h), l’OL et le PSG se font face pour le titre de champion de France en D1 féminine. Malgré les onze points d’avance en saison régulière, tout se jouera sur 90 minutes à Décines.

La première étape avait été passée sans encombre, la deuxième devrait être un peu plus difficile. Après Reims, déjà battu avant même d’avoir commencé, l’OL affronte le PSG ce vendredi soir (21h) à Décines pour la finale du championnat de France. Ce rendez-vous capital doit lancer une semaine cruciale pour les Lyonnaises avec la finale de la Ligue des champions, le 25 mai contre le FC Barcelone. L’enjeu et la pression sont forcément de taille pour les joueuses de Sonia Bompastor qui peuvent tout perdre en l’espace de huit jours.

Elles préfèrent "ne pas penser à ce scénario", néanmoins, ce vendredi, tout peut être remis en cause. Malgré onze points de retard en saison régulière, le PSG peut être sacré champion pour la 2e fois après 2021. "Cette année, l’écart est trop important entre 22 matchs de saison régulière juste pour l’avantage de jouer à domicile et derrière un match de 90 minutes pour être en Ligue des champions et un autre pour être champion, a reconnu Jocelyn Prêcheur jeudi en conférence de presse. Il y a une formule à trouver pour que l’équilibre soit meilleur et arriver à quelque chose de plus juste sur le plan sportif."

"Quelques saisons pour nous ajuster"

Si, comme Bompastor, l’entraîneur parisien concède que ce n’est "culturellement pas intégré" en France, le système des play-offs n’est pas rejeté dans la capitale. Est-ce que cela permet avant tout d’avoir une chance d’être champion, alors que le travail dans le temps avait donné un avantage à l’OL ? Personne ne peut le nier et Prêcheur estime que "sur le plan sportif, il faut reconnaitre un peu le côté injuste de cette formule, il est indéniable."

Toutefois, conscient des "enjeux commerciaux et marketing", le coach du PSG voit dans les play-offs un moyen "de permettre de se développer et être compétitifs par rapport aux autres pays. Mais je pense que la formule doit être retravaillée, il nous faudra peut-être quelques saisons pour ajuster." Si désillusion il y a ce vendredi soir à Décines, quelque chose nous dit que dans le camp lyonnais, les langues ne seront pas gardées dans la poche pour autant.