Un autre système pour l’OL face à Monaco ? 

Alexandre Lacazette célèbre son but lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Face au système rennais, le 4-3-3 de Pierre Sage a pris l’eau. Un changement tactique est-il à prévoir face à Monaco avec le retour de Lacazette ?

Le dimanche soir football n’a pas été une joie pour les Lyonnais, battus sèchement par Rennes (3-0). Lancé dans son système traditionnel en 4-3-3 de Pierre Sage, l'OL avait a priori les armes pour bien entamer sa saison. Mais le coach français et son groupe ont dû faire face aux Bretons de Julien Stephan. Les Rennais se sont présentés en 4-4-2 qui a su neutraliser toutes les attaques rhodaniennes et transpercer le milieu de terrain.

La stratégie de l'entraîneur jurassien n’a pas pu être animée comme il le souhaitait sur le terrain. Ce système prévoyait que le bloc lyonnais resterait haut avec un pressing de tous les instants sur leurs vis-à-vis afin de gêner leurs relances. Mais l’étouffement n’a pas été constant, et d’énormes espaces ont été laissés entre la ligne défensive et celle du milieu de terrain. Un entrejeu qui a été exploité par les Bretilliens, qui réussissaient fréquemment à profiter de ces largesses en transition rapides.

D'autres solutions pour Pierre Sage contre Monaco

Le système de Pierre Sage, et il l’a souvent répété, qui répond le plus aux qualités de ses joueurs est le 4-3-3. Or, celui-ci a été complètement annihilé dimanche soir au Roazhon Park par le 4-4-2 de Julien Stephan. Une tactique qui devrait à nouveau se dresser contre l’OL samedi, alors que Monaco utilise également ce dispositif. Un système bien rodé pour les hommes d'Adi Hütter qu’ils maîtrisent à la perfection.

Face à cela, comment répondra l'équipe rhodanienne ? Un passage en 3-5-2 ou en 4-4-2 n’est pas à exclure avec le retour d'Alexandre Lacazette et l'association tant attendue avec Mikautadze. Une organisation déjà utilisée quelques fois par le coach français quand ses protégés étaient en difficulté. Cela pourrait aussi faire du bien à la défense et au milieu de terrain qui seraient plus renforcés. A voir si Sage décidera de changer son fusil d'épaule, sachant que l'Olympique lyonnais a travaillé le 4-4-2 durant la préparation, ou s'il poursuivra dans la voie qu'il a initiée depuis plusieurs mois.