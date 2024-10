Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

C'est ce qui s'appelle un retour de trêve bien négocié. Dimanche, l'OL a largement dominé Le Havre à l'extérieur (0-4). Un match maîtrisé presque de bout en bout qui est jusqu'ici la meilleure performance des Lyonnais cette saison. Lundi, Tant qu'il y aura des Gones, avec les consultants Enzo Reale et Nicolas Puydebois, a débriefé en long et en large ce cinquième succès de rang des hommes de Pierre Sage, toutes compétitions confondues.

L'émission s'est également concentrée sur deux cas en particulier, Rayan Cherki et Corentin Tolisso, deux éléments prépondérants dans la spirale positive du club rhodanien. Une partie qui n'a pas manqué de suscité le débat, et qui précédait le dernier thème sur le calendrier. Dans les jours à venir, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette recevront Besiktas (jeudi) en Ligue Europa, puis Auxerre (dimanche) et Lille (1er novembre) en Ligue 1. Ce déplacement au LOSC sera d'ailleurs un bon test pour ce groupe actuellement 7e du championnat.

Le sommaire de l'émission du 21 octobre :

0'11 : début de l'émission

1'39 : Des Lyonnais métamorphosés

22'23 : Cherki enfin régulier, Tolisso en mode costaud

43'02 : Place à Besiktas et Auxerre

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Sans oublier le replay sur notre chaîne Youtube.