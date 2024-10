OL académie : les U17 également à la fête

Deuxième victoire de suite pour les U17 de l'OL, qui ont battu à domicile l'Olympique Valence samedi (2-1). C'est un trois sur trois pour les équipes masculines de l'académie.

Carton plein pour les équipes masculines de l'OL académie, du moins pour les plus grandes. Samedi, la réserve, les U19 et les U17 étaient tous concernés par des rencontres de championnat. Et les trois groupes ont assez bien négocié leur week-end, en gagnant respectivement 2-0, 4-1 et 2-1. Les plus jeunes, les protégés d'Amaury Barlet, recevaient eux aussi pour cette neuvième journée. Ils avaient rendez-vous à Meyzieu avec l'Olympique Valence, une semaine après leur succès sur la pelouse d'Air Bel (1-3).

La victoire fut difficile à obtenir, et ce, malgré l'ouverture du score de Billy-Paul Mavudia à la demi-heure de jeu. Les Valentinois sont revenus à hauteur de leurs hôtes juste avant la pause (1-1, 45e), de quoi faire cogiter un groupe qui a alterné le très bon (le 4-0 infligé à Saint-Etienne à l'extérieur) et l'inquiétant (trois revers consécutifs).

L'OL provisoirement 6e

C'est un autre titulaire, Mathieu Hoareau, qui a finalement inscrit le but libérateur à la 69e minute (2-1). Une réalisation qui suffit à l'emporter contre un adversaire, il est vrai, de bas de tableau (13e). C'est tout de même excellent pour la confiance des Lyonnais qui montent provisoirement à la 6e place avec treize points en huit matchs. Ils comptent une rencontre en moins, qu'ils disputeront mercredi à Monaco.