Avant la trêve internationale, les Fenottes ont un dernier match à disputer, et quel match. Ce dimanche à 15 heures, l'OL affronte le Paris FC, la troisième meilleure formation du pays.

On s'attendait déjà une belle opposition en milieu de semaine, jeudi, contre Wolfsburg. Finalement, c'est presque avec aisance, en tout cas sans puiser dans ses réserves, que l'OL féminin avait triomphé des Allemandes (2-0). C'est d'ailleurs de l'autre côté du Rhin que les Fenottes ont pu travailler sur une autre confrontation, que l'on souhaite plus disputée cette fois-ci, sur le terrain du Paris FC.

Comme les hommes de Pierre Sage, le groupe de Joe Montemurro jouera sa rencontre du week-end à 15 heures ce dimanche (gratuitement sur FFTV). Avant ce choc face au troisième meilleur club de Première Ligue, le mot d'ordre était donc de se remettre de la sortie européenne, moins de trois jours avant ce déplacement en Île-de-France. "Nous avons récupéré et nous nous sommes préparés pour ce grand match", a assuré l'entraîneur australien.

Le danger Clara Mateo

Puisque son effectif est au complet, ou presque, nous pouvons le croire. Reste maintenant à savoir si cela sera suffisant face au PFC qui a lui profité d'une plage de repos bien plus importante. "C'est une équipe qui va nous mettre au défi, a affirmé celui qui est encore à 100% de victoires avec l'Olympique lyonnais. Elles ont de très bonnes joueuses. Pour nous, c'est très important d'avoir tout le monde prêt physiquement et tactiquement pour répondre à cet adversaire. Et je sais que ce sera le cas."

Parmi les éléments parisiens à surveiller, il y a bien sûr Clara Mateo, la meilleure buteuse de la compétition pour l'instant avec six réalisations, juste devant Lindsey Horan (cinq). "Depuis deux ou trois ans, c'est l’une des meilleures footballeuses du championnat, a souligné Montemurro. Affronter des formations comme le Paris FC avec d’excellentes joueuses nous permet de nous challenger." Maëlle Garbino (quatre buts) constitue l'autre arme offensive des Franciliennes.

Un OL imprévisible et proactif

Le coach rhodanien aura le choix pour constituer son 11, même s'il ne devrait pas trop changer de celui aligné en Ligue des champions. Il peut aussi s'appuyer sur deux dispositifs, le 4-3-3 ou 3-4-3, ajoutant de l'incertitude chez l'adversaire. "Le plus important dans ce sport est d'être flexible tactiquement. Les situations dans une partie évoluent rapidement, selon si vous êtes en contrôle ou si vous devez courir après le score. Nous devons être proactifs, et alterner entre les deux systèmes nous le permet, nous a-t-il confié. On s'adapte aussi en fonction des faiblesses que l'on a repérées dans le camp adverse."

Avec six succès en autant de matchs, toutes compétitions confondues, les championnes de France en titre font un excellent début de saison, de quoi satisfaire leur coach. "Si on regarde les résultats, oui, je le suis, même s'ils ne disent pas tout. Mais je suis surtout content de ce qu'on produit pour l'instant, a-t-il admis. Nous sommes acteurs des rencontres, nous faisons beaucoup de passes, et le duel de dimanche constitue un excellent test pour nous." Un premier élément de réponse sur les capacités de l'OL à conserver son trophée, et qui validerait, en cas de résultat positif, cette entame d'exercice parfaite.