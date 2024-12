L’OL intègre le top 5, Lacazette une influence considérable !

Après la belle semaine de l'OL, des bons points ont été distribués sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi. Avec quelques bémols malgré tout.

Deux matchs, deux victoires. Lundi dernier, lors du dernier numéro de "Tant qu'il y aura des Gones", l'objectif fixé à Pierre Sage et ses joueurs était clair. Si l'OL souhaitait jouer les premiers rôles en Ligue Europa et en Ligue 1, il n'avait d'autre choix que de s'imposer à Qarabag puis face à Nice. Le message a trouvé écho à Décines et cette semaine dernière n'a pas connu de turbulence malgré le long voyage vers l'Azerbaïdjan. De retour dans le top 8 européen et le top 5 français, les Lyonnais ont parfaitement géré ce virage. Il y avait donc des bons points à distribuer ce lundi soir dans TKYDG à partir de 19h.

Nos consultants restent en alerte

Sans trop de surprise, Alexandre Lacazette a eu le droit à son quart d'heure de gloire, mais tout n'a pas été dans le positif pendant cette heure d'émission. Ce serait mal connaitre nos deux consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, accompagnés de Razik Brikh. Pas de "attention danger" mais un bémol apporté à l'assise défensive. Ce mal touche l'OL depuis le début de la saison et les centraux notamment n'ont pas été à leur avantage dimanche contre Nice.