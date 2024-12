Les joueurs de l’OL célébrant un but contre Nantes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après le Décathlon à Bron, les joueurs de l’OL prendront possession de l’OL Store à Décines pour une nouvelle séance de dédicaces. Duje Caleta-Car, Clinton Mata, Ainsley Maitland-Niles ainsi que Jamal Alioui seront présents à partir à de 13h30 mercredi à Décines.

A défaut d’ouvrir mensuellement des séances ouvertes au public, l’OL tente de garder le lien avec ses supporters via des séances de dédicaces. Durant la dernière trêve, Corentin Tolisso ou encore Maxence Caqueret s’étaient prêtés au jeu du côté du Decathlon Bron pendant une heure. Un évènement qui avait eu un certain succès et qui pousse donc le club lyonnais à renouveler l’expérience. Ce sera cette fois à la maison au sein de la boutique officielle du Parc OL, ce mercredi 4 décembre à partir de 13h30

Alioui représentera le staff lyonnais

Pendant une heure, trois joueurs de l’OL se prêteront au jeu même si l’interaction avec les supporters sera plus limitée avec Ainsley Maitland-Niles, qui ne maitrise pas la langue de Molière. Toutefois, l’Anglais est l’un des chouchous du public lyonnais et il pourra juger de sa cote de popularité aux côtés de Duje Caleta-Car et Clinton Mata. Le staff technique de Pierre Sage sera également de la partie puisque Jamal Alioui, adjoint du coach, troquera le sifflet pour le stylo et les autographes.