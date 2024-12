Mercredi devait se tenir le procès d’un supporter de l’OL auteur de violences lors de la fan-zone à Décines pour la finale de la Coupe de France. Le jugement a finalement été renvoyé à avril 2025 à la demande de la défense.

Cela avait fait presque plus de bruit que la défaite en elle-même. En mai dernier, l’OL s’inclinait à Lille en finale de la Coupe de France contre le PSG. Seulement, ce revers avait été relégué au second plan en raison de deux affaires extra-sportives : l’attaque des bus de supporters sur la route de Lille et l’agression de deux jeunes femmes à l’intérieur du Parc OL pour la fan-zone. Le procès de cette dernière affaire devait avoir lieu ce mercredi 4 décembre. Il faudra finalement attendre jusqu’à avril 2025. En effet, le tribunal correctionnel de Lyon a choisi de renvoyer le procès au 23 avril prochain à la demande des parties civiles.

"Une enquête parcellaire"

Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elles considèrent qu’à l’heure actuelle, le jugement aurait été faussé. Si deux individus ont été capturés par les images d’OLPlay et des réseaux sociaux, un seul comparaissait mercredi. En mai dernier, on avait pu voir l'explosion de joie d'un homme et d'une supportrice se tenant près de lui qui reçoit de violents coups de coude.

Le mis en cause aurait profité de la cohue du but marqué par l’OL pour asséner de violents coups de coude au visage de sa voisine, en raison notamment de son appartenance religieuse. "Ce renvoi est essentiel, car la procédure était incomplète. Il manquait une des victimes. Et il manquait un prévenu. Il me semble important qu'il soit poursuivi, au regard de la gravité des faits, des violences commises par la suite et au regard du contexte au Groupama Stadium", a expliqué l'avocat des parties civiles dans des propos rapportés par France 3 Régions.