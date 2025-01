L’OL souffre collectivement, mais surtout offensivement en 2025

Comme lors des dernières sorties, l’OL a souffert d’un déficit d’efficacité contre Nantes. Cela a coûté les trois points et peut-être bien plus sans Lucas Perri.

Avec les retrouvailles entre Anthony Lopes et l’OL, les supporters lyonnais s’attendaient à ce que l’ancien gardien sorte un très gros match comme pour envoyer un message. Sans surprise, le Portugais a été à son avantage contre ses anciens coéquipiers, bénéficiant d’un brin de réussite également. Juste avant la pause, Lopes a permis à Nantes de ne pas craquer en claquant parfaitement la déviation de la tête d’Alexandre Lacazette. Quelques secondes plus tard, il a vu son poteau le suppléer pour empêcher Rayan Cherki de faire le break.

Deux moments critiques qui se sont révélés décisifs une fois les 90 minutes passées. Car, après ce coup de chaud, l’OL n’a pas forcément été très dangereux en deuxième mi-temps et n’a pas réussi à tuer le match. De quoi laisser des regrets, comme l’a mis en avant Nemanja Matic. "Nous avons joué un bon football, mais nous devons être tueurs devant le but. On est souvent punis quand on ne marque pas le deuxième but dans ce championnat."

6% des tirs ont fini en but depuis la reprise

Le Serbe n’est pas exempt de tout reproche sur ce sujet, à l’image de cette action dans la surface où il a trop tergiversé pour finir sur une talonnade pour personne… Le symbole de cet OL qui n’y arrive plus en 2025. Après le match contre Nantes, qui a mis fin à la série de deux matchs sans buts, la formation lyonnaise en est désormais à 82 tirs tentés en six matchs disputés dans cette nouvelle année. Pour quel bilan statistique ? Seulement cinq buts inscrits, soit 6% de réussite contre 18,5 en décembre. Dans sa mauvaise passe, l’OL avait cherché à se montrer solide défensivement. Cependant, cela ne tient qu’à un fil, encore plus qu’en devant, les attaquants sont en rade.