Ce lundi à partir de 19h, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour. Au programme, les deux nuls de l'OL à Fenerbahçe et Nantes, le flou autour de l'avenir de Pierre Sage et le calendrier qui attend les Lyonnais cette semaine.

L'heure de thérapie a encore sonné sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". Nombreux sont les supporters à avoir utilisé ce mot dimanche juste après le nul de l'OL sur la pelouse du FC Nantes. Vingt-quatre après, ils devraient être logiquement présents devant le direct de TKYDG à partir de 19h pour évacuer la déception de ce nouveau partage des points. Les supporters devraient être rejoints par Nicolas Puydebois et Enzo Reale dans ce rendez-vous hebdomadaire du lundi soir. Il y a une semaine, nos deux consultants attendaient une réaction des joueurs de Pierre Sage. Ils n'ont pas forcément été entendus, même si le coach lyonnais a vu du mieux dans le jeu.

Une semaine décisive pour Sage ?

Est-ce que cela sera suffisant pour rester en poste ? John Textor est à Lyon pour les prochains jours et le sort de Sage sera forcément discuté. Le propriétaire américain lui laissera-t-il les deux matchs de la semaine contre Ludogorets et Marseille pour se refaire la cerise ? C'est une des questions qui sera posée à nos consultants pour cette heure de débat et d'échange. Quoi qu'il en soit, ces deux rendez-vous s'annoncent cruciaux, aussi bien pour l'avenir de Sage que pour celui de l'OL dans la course à ses objectifs de fin de saison.

