OL : Fonseca est "convaincu qu'Almada sera un joueur important"

Thiago Almada a montré de belles choses lors de son entrée en jeu contre Reims (4-0) le week-end passé. Paulo Fonseca confie qu'il sera essentiel pour l'avenir de l'OL.

Arrivé cet hiver en provenance de Botafogo grâce à un prêt gratuit, Thiago Almada gratte petit à petit du temps de jeu. Toutefois, il est très difficile après trois petits bouts de match, et surtout dans le contexte peu reluisant de l'Olympique lyonnais, de se faire une idée précise de ce qu'il pourrait apporter à l'OL. Malgré tout, Paulo Fonseca se montre très confiant au sujet de l'Argentin.

"Je lui ai déjà dit qu'il serait un joueur très important pour l'OL"

En effet, vendredi face aux médias, le technicien portugais a été interrogé au sujet de Thiago Almada. Et le nouveau coach de l'OL est convaincu qu'il deviendra un élément très important de l'effectif. "Thiago c’est un jeune joueur avec beaucoup de qualités. J’ai la conviction qu’il sera un joueur très important pour Lyon dans le futur. Je lui ai déjà dit qu'il serait un joueur vraiment important pour l'OL", a confié Paulo Fonseca.

L'entraîneur lyonnais a poursuivi :"Maintenant, nous avons besoin d’une structure pour avoir Thiago, Rayan, Malick, Ernest et l'attaquant. Et je dois faire attention parce qu’on n'a que deux semaines de travail. Et notre objectif est de solidifier ce qu’on l’a travaillé. Mais, Thiago est prêt pour jouer et il progresse toujours".