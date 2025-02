Interrogé au sujet des problèmes entre la LFP et DAZN, Paulo Fonseca s'est permis d'encenser le football français et la Ligue 1.

Ces derniers jours, le football français est en pleine crise, due au conflit actuel entre la LFP et DAZN. Le diffuseur de la Ligue 1 a décidé de ne verser qu'une seule petite partie de l'échéance financière pour le mois de février, et accuse la Ligue d'inefficacité dans son combat contre le piratage. Une situation que Paulo Fonseca n'arrive pas à comprendre. "C’est étrange et compliqué de comprendre cette situation. Le football, c'est un produit. Et la France détient l'un des meilleurs au monde. Je ne comprends pas pourquoi l'intérêt des droits TV soit aussi pauvre. On ne valorise pas assez notre championnat", a lancé le coach de l'OL en conférence de presse vendredi.

"Je peux vous dire que nous sommes l’un des meilleurs championnats au monde"

Le technicien portugais estime que le championnat français est l'un des meilleurs au monde et qu'il faudrait plus le valoriser. "On a de beaux stades, beaucoup de supporters, beaucoup de bons joueurs, nous sommes le championnat qui vend le plus de footballeurs pour des clubs anglais. J’ai travaillé dans d’autres pays, je peux vous dire que nous sommes l’un des meilleurs championnats au monde. C’est à nous de mieux valoriser notre championnat", a ajouté Paulo Fonseca.