OL féminin : en route pour les 400 succès dans l'élite

Ce samedi (17h), l’OL féminin accueille Guingamp. Un match qui sera spécial puisque les Lyonnaises pourraient atteindre la barre des 400 succès dans l'élite en cas de victoire.

Après une très belle victoire face à Montpellier (4-0) il y a deux semaines, l’OL féminin va disputer sa seule rencontre du mois de février. En effet, les joueuses de Joe Montemurro n’auront qu’une rencontre à disputé puisque la trêve internationale féminine débute le 15 février et prendra fin le 1er mars prochain.

Pour leur unique rencontre de février, les Fenottes accueillent, ce samedi (17h), Guingamp dans le cadre de la 15e journée de championnat. Un duel qui sur le papier s’annonce très déséquilibré. En effet, l'Olympique Lyonnais, qui domine le classement avec 13 victoires en 14 matchs (et un match nul), affronte l'En Avant Guingamp dernier du championnat et qui a enregistré 13 défaites pour une seule petite victoire cette saison. Et cette rencontre promet d'être très spéciale pour les Rhodaniennes.

Un nouveau record lyonnais en vue ?

Pour cette 67e confrontation entre les deux formations, l’OL féminin a l’occasion de battre un nouveau record. En effet, en cas de victoires face aux Guingampaises, les Fenottes décrocheraient leur 400e succès dans l'élite. Un samedi après-midi qui pourrait donc être le théâtre d'un nouveau record lyonnais en championnat.