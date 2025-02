Après une trêve internationale de deux semaines, les joueuses de l’OL vont attaquer les choses sérieuses en club en mars. Avec la Ligue des champions et le championnat et notamment le derby contre l’ASSE, le programme s’annonce chargé.

Chez les garçons, Paulo Fonseca et ses joueurs sont obligés de faire preuve de patience afin de connaitre leur calendrier pour la fin février et le début mars. Tout va se décanter le vendredi 21 février et le tirage au sort des différentes compétitions européennes. Chez les filles, il n'y a pas ce problème, car les joueuses de l'OL savent déjà leur programme jusqu'à la 18e journée, soit jusqu'au 22 mars. On pourrait même étirer ce calendrier de quelques jours supplémentaires puisque les Fenottes accueilleront le Bayern Munich le 26 mars à 18h45 du côté de Décines.

Six matchs en mars

Le mois de mars s'annonce d'ailleurs chargé pour les coéquipières de Wendie Renard. Après une trêve internationale de deux semaines sur cette deuxième quinzaine de février, les Lyonnaises vont enchaîner un déplacement à Strasbourg le 1er mars (21h) puis la réception de Reims le vendredi 14 mars (21h) au GOLTC. Avant d'enchaîner le quart aller à Munich, un derby à Saint-Etienne le samedi 22 mars (21h) et le match retour contre le Bayern. Pour la réception de Fleury le week-end du 29, il faudra patienter encore un peu pour connaitre le jour exact.