National : Maxence Flachez (ex-OL) débarqué d’Aubagne

Malgré une saison pour le moment historique, Aubagne a choisi de se séparer de Maxence Flachez. L’ancien formateur à l’OL fait les frais de deux défaites contre des équipes qui luttent pour ne pas descendre.

En accédant au National cette saison, Aubagne avait un objectif clair : celui de se maintenir au troisième échelon du football français et ainsi poursuivre les performances historiques des derniers mois. Après la première partie de saison, l’objectif était plus qu’en bonne voie sous la houlette de Maxence Flachez. Avec 27 points et une 7e place au classement, le club du sud de la France s’est même mis à rêver de Ligue 2. Cela reste encore faisable avec six points de retard, mais cela se fera sans l’ancien formateur de l’OL. En effet, à la surprise générale, Aubagne a choisi de se séparer de Flachez, mardi avec effet immédiat.

Réception périlleuse de Villefranche vendredi

Si le président du club Aubagne Airbel Huveaune a souligné chez nos confrères de La Provence que le natif de Grenoble est "un super mec et humainement parlant, il n'y a rien à dire, ce n'est qu'une question de management", Maxence Flachez paie avant tout les deux défaites consécutives contre Concarneau et à Versailles le week-end dernier. La bonne première partie de saison n’aura pas trouvé grâce aux yeux des dirigeants qui ont choisi de se séparer de l’ancien défenseur lyonnais, un peu plus de six mois après son arrivée.