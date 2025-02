OL : Fonseca juge le jeu de Mikautadze

Georges Mikautadze buteur lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Auteur d'un but face à Reims (4-0), Georges Mikautadze peut encore faire mieux selon son entraîneur Paul Fonseca.

Il a enfin retrouvé le chemin des filets. Georges Mikautadze a marqué son premier but de l'année 2025 en Ligue 1 contre Reims (4-0), mettant fin à une série de cinq matchs consécutifs sans marquer. L'attaquant lyonnais a eu du mal à se montrer menaçant ces dernières semaines, malgré l'augmentation de ses titularisations suite à aux blessures et aux performances décevantes d'Alexandre Lacazette.

Un échange entre l'entraîneur et son joueur

Pour son nouvel entraîneur, Paulo Fonseca, le Géorgien a encore des choses à travailler. Il doit encore franchir un cap au niveau de la gestion de ses efforts. "J'ai parlé cette semaine avec Georges, a révélé vendredi Paulo Fonseca. C'est un joueur incroyable, il travaille beaucoup. Maintenant, il doit canaliser ses efforts. Il est très présent défensivement pour l'équipe. Il veut également participer au jeu."

"Comprendre quel mouvement est nécessaire"

Georges Mikautadze a une base solide mais pour exceller au plus haut niveau, il lui manque encore des cordes à son arc. Paulo Fonseca a bien cerné son attaquant. "Il doit comprendre quel mouvement est nécessaire pour être plus proche du but, détaille l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. Nous avons commencé à travailler avec lui. Il a vu des images pour qu’il comprenne ce qu’il doit faire concrètement." Face à Montpellier ce dimanche, s'il joue, Georges Mikautadze devra montrer qu'il a bien assimilé les remarques de son entraîneur.