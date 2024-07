OL Académie : quatre amicaux pour la réserve avant la reprise

Battue 2-1 par l’ASPTT Dijon dimanche, la réserve de l’OL a disputé son premier amical de l’été. Les joueurs de Gueïda Fofana en disputeront quatre autres avant la reprise de National 3.

Une défaite pour commencer l’été. De retour à l’entraînement depuis une semaine et demie, la réserve de l’OL a disputé son premier amical dimanche du côté de la Bourgogne. Malgré un but de Moussa Kanté, les Lyonnais se sont inclinés 2-1 sur la pelouse de l’ASPTT Dijon, autre formation de National 3 (2-1). De retour à Décines, Gueïda Fofana et son groupe vont continuer leur préparation estivale en vue de la reprise du championnat, annoncée pour le 25 août prochain.

L’adversaire reste inconnu pour l'heure, mais les jeunes Lyonnais ont encore un mois pour parfaire leur physique et leurs automatismes. Ce sera notamment le cas avec la nouvelle recrue Alejandro Gomes Rodriguez, débarqué tout droit de Southampton. Après avoir signé son premier contrat professionnel avec l’OL, l’attaquant va faire la connaissance de ses nouveaux partenaires dans les heures qui viennent.

L'UF Maconnais dès samedi à Décines

En plus des séances d’entraînement, Gomes Rodriguez pourra compter sur des matchs de préparation, aussi bien pour montrer le talent qui le suit, mais aussi pour se fondre dans le collectif lyonnais. D’ici un mois, la réserve de l’OL disputera quatre matchs amicaux contre des clubs de la région pour la plupart. Ce samedi 27 juillet, les Lyonnais recevront l’UF Maconnais, également présent dans la poule I de National 3, à Décines à 20h. Suivront ensuite un déplacement à Bourg-en-Bresse contre le FBBP01 le vendredi 9 août (19h30), avant deux autres réceptions. Celle de l’US Feurs le samedi 10 août à 18h puis du Jura Dolois Football le 17 août (17h), une semaine avant la reprise du championnat.