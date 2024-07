Ouvert le 10 juin et se refermant le 1er septembre, le mercato estival en est à sa moitié. En Ligue 1, l’OL caracole largement en tête des clubs les plus dépensiers de l’été.

C’est une fièvre acheteuse qui a touché l’OL ces dernières semaines. En plus des nombreuses options d’achat à lever pour des joueurs évoluant déjà au club la saison dernière, John Textor a mis la main à la poche pour offrir déjà trois recrues à Pierre Sage. Moussa Niakhaté, Abner Vinicius et Georges Mikautadze sont ou vont venir renforcer les rangs lyonnais en attendant d’autres mouvements. Après un été 2023 fait de restrictions à cause de la DNCG, l’OL dépense presque sans compter depuis le 10 juin dernier. À la mi-mercato, ce ne sont pas moins de 134M€ qui sont sortis des caisses rhodaniennes (Niakhaté, Nuamah, Mangala, Mikautadze, Benrahma, Abner, Caleta-Car, Baldé).

Seul club à dépasser les 100 millions d'achat

L’OL est tout simplement le club le plus dépensier du championnat de France devant l’OM et ses 48,5M€ et Rennes qui a déboursé 29M€. Après un dernier exercice qui s’est terminé en apothéose, mais qui a donné de vraies sueurs froides, l’OL a pour objectif de retrouver la Ligue des champions dans un an et cherche à se donner les moyens. La stratégie fonctionnera-t-elle ? Il faut l’espérer, autrement les finances du club risquent d’en prendre un sacré coup. Quoi qu’il en soit, le mercato n’a pas délivré tous ses secrets, avec encore 41 jours d’ici au 1er septembre.