Orel Mangala et Benjamin André lors d’OL – Lille en Coupe de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Durant ce mercato estival, l’Olympique lyonnais a acquis définitivement quatre joueurs à la suite d’un prêt. Toutes ces transactions ont coûté près de 47,39 millions d’euros au club.

Ce lundi 8 juillet, l’OL a annoncé avoir levé les options d’achat de Duje Caleta-Car (3,59 M€) et de Mama Baldé (6 M€). Ces dernières semaines, il avait également décidé de conserver Saïd Benrahma (14,4 M€) et Orel Mangala (23,4 M€). Au total, ces quatre éléments ont fait dépenser environ 47,39 millions d’euros à la formation de John Textor. Le tout, sans compter les bonus potentiels.

De plus, ce montant n’inclut pas la somme des prêts payants, comme c’était le cas pour l’algérien ou le belge. Pour rappel, l’homme d’affaires américain avait beaucoup utilisé la méthode de prêt avec option d’achat, notamment à la suite des sanctions de la DNCG l’été dernier. À noter qu'Ernest Nuamah a lui été acquis définitivement sous la forme d'un transfert sec depuis Molenbeek, pour 28,5 millions d'euros.

Des ventes en perspective à l'OL

L’Olympique lyonnais a, par ailleurs, récemment recruté deux nouveaux footballeurs, à savoir Moussa Niakhaté et Abner. Le défenseur sénégalais a été transféré pour 31,9 millions d’euros en provenance de Nottingham Forest, tandis que le latéral gauche brésilien est arrivé pour 8 millions d’euros à Lyon. Pour soulager la balance économique, l’effectif lyonnais devra être dégraissé. Les plus grosses valeurs marchandes sont actuellement Jake O’Brien, qui ne devrait pas être retenu en cas d’offres satisfaisantes, Maxence Caqueret et Rayan Cherki, qui pourrait passer sa visite médicale au Borussia Dortmund dans la semaine.

D’autres joueurs seraient amenés à partir, c’est le cas de Dejan Lovren, Sinaly Diomandé ou encore Saël Kumbedi par exemple. Pour le moment, les Rhodaniens ont dépensé énormément d’argent, sans pour autant renflouer les caisses.