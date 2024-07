Eugénie Le Sommer participera bien au JO cet été. Mais avant cela, elle doit retrouver la forme, elle qui revient à peine d'une blessure au genou.

Dans quelle condition sera-t-elle pour participer aux Jeux olympiques. Lundi, Hervé Renard a dévoilé sa liste des 22 noms, dont quatre réservistes, qui prendront part à la compétition cet été. Parmi les joueuses convoquées, on retrouvait Eugénie Le Sommer. Tout juste remis d'une blessure au genou contractée début avril avec les Bleues, pour laquelle elle avait été opérée, l'attaquante a réussi son pari.

Elle voulait absolument vivre ces JO en France, et ce sera donc le cas. Reste maintenant à retrouver la forme, puisqu'elle n'a pas joué de rencontre officielle depuis trois mois. "On va se donner encore un petit peu de temps, elle participe à des séances collectives en faisant elle-même attention de ne pas être dans des contacts trop importants, mais petit à petit, elle prend de l'assurance, elle frappe et change de direction normalement, a expliqué le sélectionneur. Je pense qu’aujourd’hui, il n’y a plus de doute sur sa présence aux Jeux. Si le feu vert est donné et qu’elle se sent prête, elle peut rentrer peut-être au deuxième match (en Irlande)."

Becho parmi les réservistes si besoin

Objectif donc, le 16 juillet et ce dernier test face aux Irlandaises comptant pour les éliminatoires à l'Euro. Mais son retour ne sera pas précipité, sachant que Vicki Becho pourrait la remplacer si besoin est. "On fera le point, il n’y a rien d’arrêté, en sachant que la prudence sera de mise. Eugénie donne des signes qui sont plus que positifs. Reste à retrouver un peu de rythme, d’enchaînements dans les courses à haute intensité, a poursuivi Hervé Renard. Tout cela va se faire avec le temps. Mais je pense qu’elle est fin prête."