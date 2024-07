Capitaine de l’équipe de France féminine, Wendie Renard attaque le tournoi olympique jeudi contre la Colombie au Parc OL. Un rendez-vous à la maison pour la Lyonnaise qui rêve de briller avec les Bleues.

Elle n’est pas comme à la maison. Elle est chez elle. Depuis vendredi dernier, Wendie Renard, comme bon nombre de ses coéquipières, n’est pas dépaysée par le camp de base choisi par Hervé Renard pour les Jeux olympiques 2024. En prenant ses quartiers à Gerland et en s’entraînant sur les terrains de Tola Vologe, la capitaine française est revenue presque vingt ans en arrière. Débarquée tout droit de sa Martinique natale, Renard avait posé ses valises à l’OL en 2006. Dix-huit ans plus tard, elle est toujours bien présente dans le club lyonnais dont elle est devenue une des légendes. Seulement, sur les trois prochaines semaines, c’est avant tout en qualité de capitaine des Bleues que la défenseuse va voir son quotidien rythmé.

"Les Antilles ont toujours donné de grands champions"

Jeudi soir (21h), les Françaises lancent leur campagne olympique à Décines face à la Colombie. Une mise en route à la veille de la cérémonie d’ouverture à Paris à laquelle ne participera pas Wendie Renard. En lice pour être porte-drapeau, la capitaine de l’OL a finalement vu Mélina Robert-Michon lui être préférée.

Cependant, la fierté de vivre des Jeux à la maison est plus forte que tout pour une athlète qui a à cœur de représenter ses Antilles natales. "Je pense que les JO ont révélé beaucoup d’athlètes antillais qui ont performé. J’ai grandi, rêvé à travers Marie-José Pérec et ses exploits. Même d’autres sportifs comme Teddy Riner. On voit que les Antilles ont toujours donné de grands champions, qui ont gagné des titres et on espère poursuivre sur cette lancée. On connait l’importance de représenter son pays, quand on est antillais ou antillaises, donc on donne toujours le meilleur de soi à chaque fois."

Sevrée de titres depuis ses débuts en sélection, Wendie Renard espère bien remédier à ça à 34 ans pour ce qui sera très certainement ses derniers JO.