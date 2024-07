Ce mercredi (18h), l’OL fait face au FC Sankt Pauli en Autriche. Pour son 3e match de préparation, le club allemand savoure de se frotter à une formation lyonnaise proche des standards de Bundesliga.

C’est dans le cadre bucolique de Schwaz que l’OL et le FC Sankt Pauli vont mettre un terme à leur stage respectif en Autriche. Les deux formations se feront face ce mercredi à 18h avec une approche qui est sensiblement la même. Elles ont toutes deux repris en même temps le chemin de l’entraînement, sont dans les Alpes autrichiennes depuis le 15 juillet et disputeront leur troisième amical de l’été.

Toutefois, les objectifs sont bien différents entre une équipe lyonnaise qui se prépare à une saison européenne et à une volonté de retrouver le top 3 français et une autre qui vient tout juste de remonter en Bundesliga. "Ce sera un test intéressant pour nous à bien des égards. L’adversaire qu’est l’OL correspond au niveau que nous allons affronter chaque semaine pendant la saison, a déclaré le capitaine Irvine sur le site du club allemand. Ils ont une très grande qualité et beaucoup de joueurs exceptionnels dans leurs rangs. Nous avons la possibilité de faire nos preuves très tôt face à une telle équipe."

Un amical attendu de "manière très positive"

Battu la semaine dernière pour sa deuxième sortie estivale, le FC Sankt Pauli va lutter pour se maintenir dans l’élite allemande à compter du mois d’août. S’il ne boxe pas dans la même catégorie que le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen ou encore le Borussia Dortmund, le club de Hambourg voit cet affrontement contre l’OL comme un bon moyen d’avoir "de nouvelles connaissances sur l’état de l’équipe", après deux semaines de stage "très intensives au niveau de l’entraînement".