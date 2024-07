Cet été, l’Olympique lyonnais a considérablement renforcé son staff autour de Pierre Sage. Denis Valour, nouveau coordinateur de la performance, est revenu sur le début de la présaison lyonnaise.

Avec les départs de Jérémy Bréchet et Antonin Da Fonseca au LOSC de Bruno Génésio, l’OL a dû recruter. Ainsi, Jorge Maciel, Rui Lemos et Denis Valour ont débarqué entre Rhône et Saône pour compléter le staff de Pierre Sage. Véritable adepte de la périodisation tactique, à l’image de son entraîneur, Denis Valour a livré ses premières impressions sur la chaîne du club, un peu moins d’un mois après son arrivée.

Tout d’abord, le nouveau coordinateur de la performance a détaillé son rôle, qui est globalement de faire "le lien entre le staff technique et le staff athlétique". L’homme de 58 ans intervient aussi "au niveau des contenus athlétiques" et "anime les contenus techniques et tactiques". Finalement, ses missions consistent à veiller à ce que tout le travail réalisé "corresponde à notre philosophie et à notre méthodologie d’entraînement".

"Il y a beaucoup de joie et de plaisir à s’entraîner"

Depuis la reprise du 5 juillet, Denis Valour indique que lui et ses collègues se concentrent surtout "sur l’intensité des séances". Pour le moment, "les joueurs répondent très bien", se félicite l’ancien footballeur professionnel. Lors du deuxième match face au WSG Tirol (victoire 3-2), le Drômois a observé "de la fatigue" chez les joueurs. Toutefois, "c’est tout à fait normal dans une phase de préparation", précise-t-il.

Ainsi, tout le staff rhodanien est "très satisfait" du rendu, tout comme les coéquipiers de Saïd Benrahma, qui prennent du plaisir aux entraînements. Petit à petit, "l’objectif à atteindre est de maintenir une intensité maximale sur toute la durée d’un match" pour être prêts physiquement le week-end du 16 août, soit la première journée de Ligue 1.