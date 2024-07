Les joueuses de l’OL félicitent Delphine Cascarino (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Après quinze ans au club, Delphine Cascarino a décidé de se lancer dans un nouveau défi à l'étranger. En attendant de connaitre le nom de sa future destination, l'ailière quitte l'OL avec un palmarès pour le moins bien rempli.

Griedge Mbock et maintenant Delphine Cascarino. Le "crew", comme elles aimaient l'appeler avec Amel Majri, a volé en éclats cet été du côté de l'OL. L'aînée du groupe est aujourd'hui la dernière représentante après que les deux cadettes ont choisi de voguer vers de nouveaux challenges. Mardi, Cascarino a annoncé son départ de son club formateur afin de vivre une nouvelle expérience à l'étranger. Si le nom de son nouveau club n'a pas encore été officialisé, tout porte à croire que ce sera pour tenter l'expérience en NWSL avec la franchise de San Diego.

Six Ligue des champions

Quinze ans après son arrivée à l'OL, la native de Saint-Priest quitte donc pour la première fois de sa carrière le cocon familial et laisse derrière elle une page importante de sa vie. Âgée de seulement 26 ans, Delphine Cascarino a tout connu avec les Fenottes. De ses premiers pas à 16 ans au titre de championne de France en mai dernier, l'internationale française a disputé 223 matchs avec son club de cœur. Elle a surtout bien rempli son armoire à trophées avec 23 titres. Parmi eux, neuf en D1 féminine et notamment six Ligue des champions. De nature discrète, Cascarino part avec l'étiquette d'une des légendes de cette formation.