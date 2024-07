Féérine Belhadj, gardienne de l’OL et internationale U19 (Facebook OLAngElles)

En terminant deuxièmes de leur poule, les U19 françaises se sont qualifiées pour les demi-finales de l’Euro U19. L’équipe de France, avec ses quatre Lyonnaises titulaires, sera opposée aux Pays-Bas ce mercredi à 17 heures.

À l’image de la catégorie masculine, la France U19 féminine est parvenue à se hisser dans le dernier carré de l’Euro des moins de 19 ans. La récente défaite des Bleuettes 1-0 face à l’Angleterre n’a pas eu de conséquence sur leur qualification. Néanmoins, les Tricolores ont terminé à la deuxième place de leur groupe, seulement un point derrière les Britanniques. Ainsi, les joueuses de Philippe Joly seront opposées aux premières de l’autre groupe, à savoir les Néerlandaises. La rencontre se déroulera ce mercredi à 17 heures et aura lieu au stade Darius & Girėnas de Kaunas, en Lituanie. Le match sera à suivre en direct sur la Chaîne L'Équipe.

Quatre Lyonnaises en route vers la finale

Dans sa liste, le sélectionneur a fait le choix de convoquer quatre éléments de l’OL pour ce tournoi. Les Fenottes se sont d’ailleurs montrées décisives, puisque Wassa Sangaré a inscrit un but face à la Serbie, tout comme Charline Coutel qui a fait trembler les filets contre la Lituanie. En demi-finale, ces quatre Lyonnaises sont titulaire avec Féérine Belhadj, habituelle gardienne et capitaine de sa sélection, et Julie Swierot dans l'entrejeu. Si les Françaises parviennent à remporter cette demi-finale contre les Pays-Bas, les coéquipières de Camille Robillard (FC Nantes) affronteront l’Espagne en finale.