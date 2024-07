OL - Sankt Pauli : Caqueret, Fofana, Baldé titulaires

Les joueurs de l’OL Matic, Tolisso et Caqueret (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour son troisième match amical de l'été, l'OL affronte le FC Sankt Pauli ce mercredi (18h) en Autriche. Dans ce qui ressemble à un 3-5-2 sur le papier, Maxence Caqueret retrouve le onze aux côtés de Matic et Tolisso.

4-3-3, 4-4-2, 3-5-2 ? Depuis le début de la préparation estivale, Pierre Sage n'a pas caché son désir de voir l'OL pouvoir évoluer dans différents systèmes. Après le 4-3-3 contre Chassieu-Décines et le 4-4-2 contre le WSG Tirol, l'entraîneur lyonnais donne l'impression d'avoir opté pour un nouveau dispositif ce mercredi contre le FC Sank Pauli. À la lecture des différents joueurs alignés, un passage en 3-5-2 n'est pas à exclure, même si les positions peuvent largement évoluer, car ce onze de départ peut également ressembler à un 4-3-3. Brouiller les pistes, c'est aussi ce que souhaite pouvoir instaurer Pierre Sage avec cette préparation estivale.

Quoi qu'il en soit et qu'importe le système utilisé, l'OL va devoir montrer un visage différent de celui observé vendredi dernier. Si l'on ne peut pas tirer de conclusions après seulement trois semaines de préparation, la volonté du staff lyonnais ce mercredi est de donner un temps de jeu plus conséquent à certains éléments. La preuve que l'OL monte en régime et que certaines indications sur le début de saison commencent à pointer le bout de leur nez.

La composition de l'OL : Perri - Mata, Adryelson, Caleta-Car - Fofana, Matic, Tolisso (cap), Caqueret, Abner - Baldé, Orban