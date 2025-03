OL féminin : on connaît les dates de la demi-finale face à Arsenal

L'OL féminin visera une nouvelle finale continentale face à Arsenal. La demi-finale de la Ligue des champions se jouera les 19 et 27 avril prochain.

En avril, les Fenottes disputeront quatre rencontres, dont deux en Ligue des champions. Le championnat, qui pourrait être définitivement plié avec la première place acquise, sera sans doute relégué un peu au second plan. Non pas qu'il n'ait plus d'importance, d'autant plus que Joe Montemurro aimerait rester invaincu pour sa première saison. Mais la demi-finale de la Coupe d'Europe sera bien plus importante.

Ce n'est pas faire offense au Paris FC et à Nantes, que l'OL affrontera le mois prochain, mais la double confrontation contre Arsenal occupera sans doute toutes les têtes. Et désormais, nous connaissons la date et les horaires de ces matchs.

Bonne programmation pour attirer du monde à Décines

La première affiche se jouera le samedi 19 avril à 13h30, en Angleterre, à Londres. Une programmation plutôt inhabituelle de notre côté de la Manche, mais qui est très régulièrement privilégiée chez nos voisins anglais. Le retour se disputera une semaine plus tard.

Les deux clubs ont rendez-vous à Décines le dimanche 27 avril. Le coup d'envoi du duel sera donné à 18 heures, de quoi potentiellement voir une belle affluence. Et convient de préciser que la veille, le samedi 26 à 21h05, les hommes de Paulo Fonseca recevront Rennes en Ligue 1. Peu de temps de repos donc pour la pelouse du Parc OL lors de ce week-end, qui tombera en plus pendant les vacances de Pâques dans le Rhône.