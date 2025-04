Manchester United - OL a-t-il basculé sur le rouge de Tolisso ?

Auteur du but de l’espoir en ramenant l’OL à 2-1, Corentin Tolisso a vu rouge juste avant la fin du temps réglementaire et le début des prolongations. Le milieu estime avoir plombé son équipe contre Manchester United, même si les Lyonnais ont réussi à inscrire deux buts sans lui.

De notre envoyé spécial à Manchester.

Il avait le visage marqué et il y avait de quoi. Jeudi soir, au moment de se présenter face à la presse en sa qualité de leader, Corentin Tolisso avait le masque. Comme tout un peuple lyonnais, le milieu était partagé entre la déception de ce scénario à l’issue improbable (défaite 5-4) et la fierté d’avoir vu une équipe ne rien lâcher après avoir été menée 2-0 à la mi-temps. C’est un peu l’histoire de ce quart de finale retour de Ligue Europa avec un OL amorphe pendant une heure, avant de rouler sur Manchester United durant ce même laps de temps et de craquer sur les dix dernières minutes.

Aucune explication rationnelle ne viendra expliquer comment les Lyonnais ont pu laisser revenir les Red Devils et effacer un retard de trois buts en dix minutes. Corentin Tolisso en a pourtant bien une : celle de son expulsion. Comme ses coéquipiers, le numéro 8 rhodanien a eu beaucoup de mal pendant 60 minutes. Et pourtant, en plaçant sa tête à bout portant, il a redonné espoir à tout un club en ramenant l’OL à 2-1.

Un match dans le match avec Fernandes

Comme par magie, la formation de Paulo Fonseca s’est remise à être l’équipe séduisante des dernières semaines, et comme par miracle, Corentin Tolisso a été l’un des fers de lance de ce renouveau. Mais le script voulait qu’il ne finisse sûrement pas ce match. Averti en première mi-temps, le capitaine a livré une guerre mentale et physique avec Bruno Fernandes et n’est pas passé loin de la correctionnelle sur certaine intervention. C’est finalement sur la plus litigieuse d’entre elles qu’il a vu rouge. En passant sur sa trajectoire, Leny Yoro a parfaitement joué le coup et Mr Schärer n’a pas hésité à sortir un deuxième jaune à l’international français à une minute de la fin des 90 premières minutes.

La suite aurait pu limiter l’impact de cette exclusion avec les deux buts d’avance pris grâce à Cherki et Lacazette. Mais à force de subir, l’OL a craqué et Corentin Tolisso se sent logiquement un peu coupable, après avoir joué les sauveurs. "Est-ce que mon rouge est sévère ? Je ne sais pas, mais si on reste à 11 contre 11, on passe, on se qualifie. Les choses sont faites. On ne peut pas revenir dans le passé. Mais ça fait mal, franchement. Je ne vous cache pas que ça fait vraiment mal à la tête." Il va désormais devoir se relever et faire de cette élimination une force. Ces derniers mois, l’OL a souvent montré sa force de caractère quand tout semblait contraire.