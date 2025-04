Ancien défenseur de l’OL, Jake O’Brien a profité de la venue de la formation lyonnaise à Manchester pour donner de la force à ses anciens coéquipiers. En vain.

De notre envoyé spécial à Manchester.

Son double-mètre n’aurait certainement pas été de trop pour régner dans le jeu aérien jeudi soir à Old Trafford. Pourtant, c’est avant tout des tribunes que Jake O’Brien a suivi la rencontre entre Manchester United et l’OL. Transfuge du club lyonnais l’été dernier, le défenseur irlandais a profité de la courte distance entre la ville mancunienne et Liverpool pour faire un crochet et suivre de plus près la possible qualification des hommes de Paulo Fonseca, après avoir suivi le match aller devant sa télévision. Malheureusement, le défenseur d’Everton a probablement dû être tout aussi déçu que ses anciens partenaires en voyant le scénario irréel qui se passait sous ses yeux ainsi que ceux de sa compagne.

Friio et Labrune également présents à Old Trafford

Présent dans la tribune présidentielle, Jake O’Brien a ainsi pu saluer John Textor, qui avait fait le voyage jusqu’à Manchester en compagnie de l’ensemble de l’état-major lyonnais composé de Matthieu Louis-Jean, aperçu en train de discuter avec David Friio l’ancien DS de l’OL, Michael Gerlinger, Laurent Prud’homme et Daniel Congré. Le propriétaire de l’OL a-t-il profité de l’avant-match pour discuter droits TV de la Ligue 1 avec Vincent Labrune ? Après avoir assisté à Aston Villa - PSG mardi, le président de la LFP a également pris place dans les travées d’Old Trafford alors que le foot français continue de s’enfoncer dans la crise avec DAZN.

