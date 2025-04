L’OL recevra le RC Lens le dimanche 4 mai à 17h15

Matic (OL) face à Saïd (Lens) (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

La programmation TV de la 32e journée de Ligue 1 est tombée. L’OL recevra le RC Lens le 4 mai lors du multiplex du dimanche après-midi à 17h15. La rencontre sera diffusée sur beIN Sports.

Il ne manquait que ce match contre Lens et cette 32e journée pour avoir la programmation définitive de cette saison de Ligue Ce sera l’un des deux derniers gros morceaux à jouer pour l’OL en cette fin de saison. Si les hommes de Paulo Fonseca veulent espérer jouer la Ligue des champions la saion prochaine, la réception de Lens sera sans aucun doute un tournant. Avant le dernier déplacement de la saison, à Monaco, il faudra s’imposer face à l’équipe de Will Still. La rencontre aura lieu le dimanche 4 mai, à 17 h 15, au Parc OL.

D’ici là, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette devront avoir relevé la tête après la cruelle défaite concédée à Old Trafford ce jeudi (5 – 4). Nul doute que pour mieux s’en remettre, il faudra tenter de prendre 6 points. D’abord lors du derby ce dimanche 20 avril (20 h 45, DAZN) à Saint-Étienne, puis lors de la réception du Stade Rennais la semaine suivante (26/04, 21 h 05, DAZN).

Sur beIN Sports plutôt que DAZN

Habituellement diffusé sur DAZN, le multiplex du dimanche 4 mai verra sa programmation TV légèrement modifiée. Trois matchs sont en effet prévus à cette heure-là, mais seuls deux d’entre eux seront diffusés sur la plateforme britannique. Il s’agira de Brest - Montpellier et Auxerre – Le Havre. La rencontre entre les Rhodaniens et les Lensois sera quant à elle à suivre en direct sur beIN Sports. La chaîne qatarie ne prendra donc pas en charge la rencontre du samedi à 17h entre Strasbourg et le PSG.