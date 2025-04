OL Académie : le programme du week-end

La réserve de Gueïda Fofana peut encore croire à la montée, la D3 féminine de l’OL doit se reprendre et la D2 futsal de retour. Un programme allégé, mais des rencontres importantes pour l’académie lyonnaise en ce week-end du 19-20 avril.

La réserve masculine de l’OL est en pleine bourre. Les hommes de Gueïda Fofana n’ont plus perdu depuis cinq rencontres et restent sur trois succès consécutifs en championnat. Vainqueurs à Chamalières la semaine dernière, ils se sont donnés le droit de continuer à croire à la montée en National 2. Romain Perret a en effet donné la victoire aux siens (0-1) malgré les nombreuses absences, notamment offensivement. Il faudra donc poursuivre cette belle dynamique. D’autant plus que le groupe Pro 2 pourra certainement compter sur le retour d’Alejandro Gomes Rodriguez, non retenu par Paulo Fonseca pour le déplacement à Manchester.

En ouverture de la 23e journée de championnat ce vendredi (18/04, 19 heures), la réserve accueillera donc l’UF Maconnais. Le club de la famille Griezmann, 5ᵉ au classement, ne représente pas une réelle menace pour les Rhodaniens. Néanmoins, en cas de victoire, les coéquipiers de Mathys de Carvalho pourraient se rapprocher de leur concurrent principal pour la montée. Le FC Limonest Saint-Didier est actuellement premier de la poule I à six longueurs de l’OL. Le choc entre ces deux formations est d’ailleurs prévu la semaine suivante. Une opposition déterminante qui pourrait bien décider du sort des Lyonnais la saison prochaine, mais qui servira aussi de préparation. Le mardi 22 avril, ils auront une demi-finale de Premier League International Cup à négocier, du côté de Fulham (Londres).

La réserve féminine doit relever la tête

La dynamique est tout autre pour les joueuses de Julien Perney. Accrochées à Meyzieu dans le derby contre Chassieu la semaine dernière (1-1), elles semblent caler ces dernières semaines. En effet, les Lyonnaises n’ont plus gagné depuis trois rencontres et voient leur deuxième place menacée, notamment par l’équipe qu’elles accueilleront ce samedi (19/04, 16 heures) : Clermont. L’enjeu sera donc de taille à l'OL Académie de Meyzieu. Les Rhodaniennes pourraient chiper la première place du classement à Grenoble, mais pourraient aussi dégringoler au classement en cas de nouvelle contre-performance.

Autre rencontre importante. Celle des hommes de David Touré. L'équipe de futsal de l'OL n'est pas encore assurée de se maintenir en D2 alors qu'un déplacement compliqué l'attend. En effet, les coéquipiers de Maxime Rey (7e) se déplacent à Marseille pour y affronter le Saint-Henri FC (4e) ce samedi (19/04, 20 heures).

Le programme de l'académie ce week-end :

Réserve : OL - UF Maconnais, vendredi 18 avril (19 heures), Stade Gérard Houllier (GOLTC)

Réserve féminine : OL - Clermont, samedi 19 avril (16 heures), OL Academy Meyzieu

D2 Futsal : Saint-Henri FC - OL, samedi 19 avril (20 heures), Gymnase La Martine (Marseille)