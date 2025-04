Rémy Descamps, gardien titulaire face à Saint-Etienne (2-1), a regretté la première période de l'OL lors du derby. Une faible prestation qu'il explique par le manque de liant et le placement des joueurs.

Rémy Descamps, comment avez-vous vécu cette interruption juste avant la mi-temps ?

On a eu un deuxième temps d'arrêt. Ce n'était pas évident à gérer. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, on a rectifié des choses, sur le pressing par exemple. On était mieux, mais il en a manqué beaucoup pour l'emporter.

Comment expliquez-vous la faible prestation collective globale ?

J'ai l'impression que l'on a déjoué. Surtout en première période, c'est assez honteux ce qu'on a fait. Nous n'étions pas suffisamment en lien collectivement, c'est ce que j'ai ressenti depuis mon but. C'était un peu mieux ensuite, on a retrouvé du lien et on s'est créés des quelques occasions, mais le deuxième but encaissé fait mal.

Sur la faute sur Tolisso : "L'arbitre aurait pu prendre la décision de lui-même"

Un manque de liant sur le terrain ?

Je nous trouvais loin les uns des autres. Cela ne nous a pas aidé à ressortir le ballon. On y parvenait sur les trente premiers mètres, mais ensuite, plus rien. C'était compliqué, mais le changement tactique (Almada et Maitland-Niles sont entrés à la pause, NDLR) a fait du bien. On devra en tirer des conclusions. Durant la longue interruption, on a dit que notre production était honteuse. Il fallait revenir avec un autre état d'esprit.

Quelle observation faites-vous du changement de décision de l'arbitre sur la faute sur Corentin Tolisso ?

Je n'ai pas revu les images, mais quand je vois Coco (Tolisso) au sol comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. On m'a dit qu'il avait été touché au niveau du tendon d'Achille, donc comme c'est par derrière, c'est rouge selon moi. Peut-être qu'au lieu de faire intervenir la var, l'arbitre aurait pu prendre la décision de lui-même, cela aurait été plus justifié. Mais on ne doit pas se cacher derrière, on n'a pas été bons. On est tristes et on a envie de relever la tête lors du prochain match. Il va falloir observer ce qui n'a pas été lors du premier acte afin de mettre d'autres ingrédients pour la suite.