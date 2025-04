A chaud, Eirik Horneland estimait que la faute de Lucas Stassin sur Corentin Tolisso ne valait pas un carton rouge. Après réflexion, l'entraîneur stéphanois est plus mesuré sur la question.

Bien sûr, à l'OL, c'était soupe à la grimace, pour ne pas dire autre chose, après une semaine en enfer. Au contraire, du côté de l'ASSE, c'était plutôt euphorie et grande joie. Il faut dire que cela faisant plus de cinq ans que les Verts n'avaient pas gagné le derby. Si les circonstances ont été défavorables aux Lyonnais durant cette affiche, ce n'est pas pour autant que les hommes d'Eirik Horneland ne méritaient pas ce succès (2-1).

"On a eu le premier acte, ils ont eu le second"

En effet, sur le plan sportif, ils ont largement mis en difficulté leur rival. "C'était un match à émotions, dans une atmosphère incroyable. C'était très important pour nous de gagner le derby dans une période difficile de la saison, s'est réjoui le coach forézien. On connaissait l'importance de cette affiche pour notre classement et pour la ville, et on avait besoin d'entrer sur le terrain avec l'envie de faire une grosse performance. On devait rendre à nos supporters ce qu'ils nous donnent depuis le début de l'exercice."

L'entraîneur norvégien a apprécié la partition livrée par sa formation contre l'Olympique lyonnais. Il a néanmoins reconnu un changement de dynamique après la pause. "C'était une très bonne prestation en première période, après Lyon est revenu plus fort et a été meilleur que nous. On a eu le premier acte, ils ont eu le second, a-t-il schématisé. On a beaucoup à construire à partir de cette victoire pour avoir plus confiance en nous et mieux aborder les prochaines rencontres. Il y a un bon niveau dans cette équipe, on a eu plusieurs occasions, on a posé beaucoup de problèmes à notre adversaire, on doit continuer à se battre."

La faute sur Tolisso : "Les deux interprétations sont valables"

Forcément, il n'a pas échappé aux questions moins tactiques et davantage tournées sur l'arbitrage. La faute de Lucas Stassin sur Corentin Tolisso, d'abord jugé très dangereuse par François Letexier, a ensuite été revue par le var. L'officiel de 35 ans s'est déjugé en infligeant seulement un avertissement à l'attaquant. "C'était une décision difficile à prendre. Sur le moment, je pensais que ce n'était pas un carton rouge, et maintenant, j'estime que les deux interprétations sont valables. Il faut demander à l'arbitre, il est le mieux placé pour en parler", a botté en touche Horneland.

Et qu'avait-il à dire que l'interruption de près de 45 minutes après le jet d'une pièce sur Mehdi Rahmouni, l'arbitre assistant ? "Je n'aime pas quand on doit arrêter les rencontre, c'était très désagréable. On doit pouvoir jouer sans interruption et tous les acteurs doivent se sentir en sécurité sur le terrain, c'est inadmissible", a-t-il déclaré.