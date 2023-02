Vincent Ponsot met les choses au clair au sujet de son rôle à l'OL

Mis sous le feu des critiques en raison des résultats de l'OL, Vincent Ponsot a répondu aux interrogations qui se posaient à propos de son poste au club.

Avec Jean-Michel Aulas et Bruno Cheyrou, il est celui qui cristallise le plus régulièrement les reproches au sujet de la spirale actuelle de l'Olympique lyonnais. Lundi, Vincent Ponsot était sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" pour répondre aux réprobations dont il est l'objet.

“La remise en cause dans le football est permanente. On est impactés par le court terme avec les résultats, même si mon poste a plutôt vocation à être sur le moyen, long terme. Je m’élève contre la république des copains, ce sont uniquement des relations professionnelles. J'assume les critiques par rapport à ma fonction car nous n’avons pas les résultats espérés, a-t-il admis. Aujourd'hui, il a une grosse incompréhension par rapport à ma fonction.”

"Ce que je fais aujourd'hui, ça fait 10 ans que je le fais"

Directeur du football, il a conscience que cette formulation pose un problème de compréhension. "Ce que je fais maintenant, ça fait 10 ans que je le fais, et j’avais d’autres prérogatives (RH, juridique et RSE). Le titre a changé puisque l'entreprise a grossi, donc on a pris la décision de scinder en deux les activités du groupe. Il y a ainsi désormais un directeur général de l’entreprise et un autre, moi, du football. Il fallait une personne pour s’occuper de toutes les structures du club, que ce soit les filles, les garçons, l’académie et tous nos partenaires à travers le monde. Il fallait réorganiser tout ça et il y avait une vraie légitimité à le faire, a insisté le dirigeant. Je comprends que la sémantique desserve et qu’elle ne soit pas forcément bien comprise de l’extérieur, mais je pense que c’est aussi car nos résultats ne sont pas bons que c'est critiqué.”

Vincent Ponsot s'est aussi confié sur les missions qui lui incombent. "J’estime que normalement, je n’ai pas à venir dans des émissions, c’est plutôt aux joueurs et aux entraîneurs d’occuper l’espace. Je ne suis pas un passionné par la tactique, je ne suis pas un technicien, car ce n’est pas mon domaine de compétences, a-t-il reconnu. Mon but est qu’il y ait une stratégie au niveau globale et de faciliter la vie des sportifs. Je n’ai jamais fait d’ingérence parce que j'ai trop de respect pour leur travail. Je suis là pour protéger l'institution.”

"La critique, de par ma fonction, il faut l'accepter"

Interrogé sur son avenir à l'OL en cette période tumultueuse, le bras droit de Jean-Michel Aulas indique n'avoir "jamais pensé à démissionner car ça voudrait dire renoncer, a-t-il affirmé. Ce n’est pas moi qui décide de mon avenir, ce sont mes patrons qui sont mieux placés pour savoir si je travaille bien ou pas. La critique, de par ma fonction, il faut l'accepter, avec des limites.”