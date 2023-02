OL : Laurent Blanc attend plus de Moussa Dembélé

Peu de fois titulaire cette saison, Moussa Dembélé a intégré le 11 depuis la blessure d'Alexandre Lacazette. Buteur à Auxerre, l'avant-centre reste malgré tout décevant dans le jeu, et Laurent Blanc espère voir plus de sa part.

On a pu le voir à Auxerre (2-1) et Angers (1-3), l'animation offensive de l'OL est en difficulté depuis l'absence d'Alexandre Lacazette. La blessure du capitaine lyonnais n'est peut-être pas l'unique raison de cette déliquescence, mais son apport dans le jeu était indéniable et l'équipe a dû mal à retrouver cela. Chargé de le remplacer depuis deux rencontres, Moussa Dembélé ne parvient pas à se connecter avec ses partenaires. Même s'il a trouvé la faille dans l'Yonne, son rendement est pour l'heure négatif. Laurent Blanc l'a d'ailleurs reconnu lundi.

"Il peut faire mieux, oui"

"Il peut faire mieux, oui. Comme d'autres d'ailleurs. Peut-on dire qu'il a de l'expérience ? Oui, certainement plus que d'autres mais n'oublions pas que ce garçon a 25 ans (26 en réalité), il n'a donc pas une grande expérience, même si par rapport aux joueurs alignés, il en aura beaucoup plus, a tenté de nuancé l'entraîneur rhodanien. S'il est titulaire (contre Grenoble), on pourra considérer que c'est un taulier de l'équipe. Mais il y aura aussi Dejan (Lovren) et Anthony (Lopes). On peut s'appuyer sur eux. Ils doivent être bons, mais aussi être des leaders." A quelques mois de la fin du contrat de l'ancien buteur de Fulham, on a malgré tout du mal à l'imaginer dans le costume de meneur d'hommes, contrairement aux deux éléments cités par le coach.