FFF - Equipe de France : réponse le 9 mars pour l'avenir de Diacre

Un petit groupe, dont fera partie Jean-Michel Aulas, tranchera l'avenir de Corinne Diacre. Il rendra ses conclusions le 9 mars prochain.

Les joueuses de l'équipe de France seront bientôt fixées. A l'issue du comité exécutif (comex) qui s'est tenu ce mardi, et qui a acté la démission de Noël Le Graët, la question du maintien de Corinne Diacre a été débattue. A la suite de la mise en retrait des trois internationales, dont Wendie Renard, la sélectionneure se trouve dans l'œil du cyclone.

Désormais en manque de soutiens à la Fédération, elle pourrait être poussée vers la sortie. La réponse sera connue d'ici à quelques jours. En effet, Éric Borghini, l'un des membres du comex, a indiqué qu'un groupe de travail allait se pencher sur ce dossier. "Il est composé de Jean-Michel Aulas, Marc Keller, Aline Riera et Laura Georges, a-t-il complété. Ils examineront de manière approfondie cette question pour rendre leurs conclusions à la prochaine réunion qui aura lieu le 9 mars. Nous verrons alors si nous sommes en capacité de prendre une décision."

Entre Aulas et Diacre, les relations sont compliquées

Le président de l'OL n'est pas un partisan de Corinne Diacre, avec laquelle les relations furent souvent difficiles. Lundi dans L'Equipe, il avait d'ailleurs déclaré "que l'on a avancé dans une situation de non-retour", au sujet de l'entraîneure. "Quand on observe l'encadrement de cette équipe de France, on voit que ce n'est pas du tout comparable aux autres nations européennes. Je sais que l'on a les meilleures joueuses européennes, peut-être du monde, et on n'arrive pas à avoir de résultats", regrettait-il. De grandes échéances arrivent (Coupe du monde 2023 et JO 2024) et on ne peut pas les louper."