OL : la jeunesse, une excuse devenue un remède ?

Maxence Caqueret et Rayan Cherki (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mardi soir contre Grenoble, Laurent Blanc s’est appuyé sur un certain nombre de jeunes. L’entraîneur lyonnais ne cesse de pointer cette jeunesse dans son effectif mais doit faire contre mauvaise fortune bon coeur. En 2023, ces jeunes le lui rendent plutôt bien.

C’est l’histoire d’un coach qui a entraîné de nombreuses stars pendant des années et qui se retrouve aujourd’hui presque à jouer les papas poules. Habitué à jouer la Ligue des champions avec le PSG et a laissé une partie du management aux cadres de son vestiaire, Laurent Blanc a dû revoir sa méthode depuis son arrivée à l’OL. D’abord face à la situation d’urgence qui pèse au-dessus du club lyonnais, mais aussi par rapport aux éléments à sa disposition. Ayant d’abord voulu miser sur l’expérience en tentant de relancer certains (Aouar, Boateng) pour redresser la barre, Blanc s’est finalement résolu à devoir miser sur la jeunesse. Par nécessité de faire le tri dans l'effectif plus que par une réelle volonté au premier regard.

Non pas qu’il ait une dent contre ces joueurs pas encore assez mûrs, mais depuis quatre mois, il estime qu’un club ne peut pas miser tout sur des joueurs inexpérimentés pour retrouver les hautes sphères. Le discours se tient, c’est un fait, mais depuis le début de l’année 2023 ou plutôt depuis la fin du mercato hivernal, force est de constater que cette jeunesse lyonnaise tend à vouloir contredire le coach lyonnais. Ce n’est pas pour déplaire au principal intéressé qui utilise la moyenne d’âge de son équipe tantôt pour expliquer un bon résultat, tantôt un mauvais. "Si on arrive à gagner des matches, réussir des performances, c’est que les jeunes font ce qu’ils ont à faire, même s’ils sont assez irréguliers, car ils apprennent."

Une moyenne d'âge d'à peine 24 ans contre Grenoble

Difficile donc de vraiment savoir ce que pense Laurent Blanc de cette utilisation de la carte jeune… Il n’hésite pas à rappeler qu’à Bordeaux et au PSG, il a "lancé beaucoup de jeunes, mais on a tendance à l’oublier", seulement, ils n’avaient pas vocation à porter une équipe sur leurs frêles épaules. À l’OL, c’est le cas comme l'a prouvé le quart contre Grenoble avec une moyenne d'âge de 23,8 ans. Au coup d'envoi, seuls Anthony Lopes, Dejan Lovren et Nicolas Tagliafico avaient au-dessus de 23 ans. Des cadres qui ont forcément un rôle de garde-fou pour éviter toute enflammade et remettre les points sur les "i" quand il le faut. "L’effectif est très jeune, par moment, on a des petits sauts de concentration qui ne nous permettent pas d’être serein en fin de match mais l’essentiel est de passer, on est en demi-finale et on va prendre les choses positivement", a avoué le portier après Grenoble.

S'appuyer sur les jeunes est avant tout une volonté sportive, mais aussi économique. Le parallèle entre l’époque de la construction du Grand Stade et celle actuelle est des plus faciles et il n’est pas si différent, bien que les mentalités aient changé. Quand Samuel Umtiti ou Alexandre Lacazette avaient enchaîné les saisons dans leur club formateur, Malo Gusto a pris la poudre d’escampette après seulement une saison comme titulaire. Là encore, la politique reste assez floue. Vincent Ponsot a avancé dans Tant qu’il y aura des Gones que l’OL "se devait d’être européen pour pouvoir garder ses meilleurs joueurs" et à l’heure actuelle, les jeunes font partie de cette catégorie. Néanmoins, dans le même temps, un autre son de cloche est mis en avant avec cette volonté de pouvoir mettre la formation lyonnaise à l’honneur et donc gagner en valeur… "S’il y a un point positif dans cette saison, c’est qu’il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de jouer, qui viennent de la formation lyonnaise qui est hyper réputée, a déclaré Bruno Cheyrou mardi au micro de beIN Sports. On a l’occasion de les mettre en valeur, en les faisant jouer sportivement et, mais aussi en valeur financièrement."

La formation, un pilier de la stratégie sportive et économique de l'OL

Bien que le supporter lyonnais se soit habitué à voir les meilleurs éléments du club partir les uns après les autres, le sujet de la formation reste un sujet délicat. À Décines, le rêve fou serait de voir cette génération ramener l’OL au sommet avec un titre ou un trophée, chose que la génération Lacazette n’avait pas réussi. Avec la Coupe de France, l’objectif pourrait être atteint le 29 avril prochain. Une pensée que peu de gens espéraient il y a encore quelques mois, voire quelques semaines. Comme celle de se dire que Bradley Barcola est aujourd’hui un titulaire qui compte, que Rayan Cherki est le détonateur du jeu lyonnais. Pourtant, tout est allé si vite et ça ne semble pas s’arrêter.

Quand une coqueluche du public comme Houssem Aouar s’en va, une autre vient occuper l’espace. À son avantage lors de son entrée contre Grenoble, Mohamed El Arouch a pour mission de prendre le relai avec la génération 2004-2005. De quoi rajouter un peu plus de jeunesse dans l’effectif lyonnais. Mais Laurent Blanc paraît s’être fait une raison et assure qu’il "va faire jouer les jeunes avec qui on peut mettre un projet de jeu en place, ils sont réceptifs". Avec les bons et les mauvais côtés que peut engendrer toute cette fougue de la vingtaine.