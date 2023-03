OL - Anthony Lopes : "On tremble encore jusqu’au bout"

Auteur de quelques arrêts, Anthony Lopes a encore été déterminant dans la qualification de l’OL en Coupe de France. Satisfait d’être en demies, le portier voit plus loin encore.

Sans lui, le constat d’après-match aurait pu être totalement différent. Mardi soir, dans ce qu’il appelait un derby au moment du tirage, Anthony Lopes a une nouvelle fois sauvé les siens quand tout ne tournait pas rond. Auteur de nombreux arrêts déterminants face à Grenoble, le capitaine de l’OL a joué une partition quasi-parfaite pour permettre aux siens de s’avancer vers le dernier carré. S’il a dû rendre les armes face au festival d’Amine Sbaï à un quart d’heure de la fin, Lopes a longtemps repoussé l’échéance pour permettre à l’OL de mener 2-0. "La qualification est là, elle compte bien sûr. Encore une fois, il y a plein de petites choses à redire. On doit pouvoir se rendre les matchs un peu plus faciles, a-t-il regretté après le match. A 2-0, si on n’arrive pas à mettre ce troisième but, on doit garder le 2-0 jusqu’à la fin du match. On tremble encore jusqu’au bout et il faut essayer de faire corps tous ensemble pour garder le résultat."

"On a envie de la gagner"

Comme face à Lille ou à Lens, les dernières minutes de la partie ont été intenses pour le rythme cardiaque des supporters et des joueurs. Mais, une fois de plus, la cohésion d’équipe a permis à l’OL de décrocher cette place en demi-finale. Distancé en championnat, le club lyonnais n’est plus qu’à deux matchs de soulever un premier trophée depuis onze ans et la qualification européenne qui va avec. Un objectif clairement assumé désormais. "Comme n’importe quelle équipe, on ne s’en est jamais caché, quand on la démarre, on a envie de la gagner. Pour l’instant, ça se passe bien, on est en demi-finale, mais il reste encore deux matchs pour aller soulever la Coupe de France, donc on verra le tirage au sort, mais si on a l’opportunité de recevoir une nouvelle fois, on prendra avec plaisir."

Il faudra patienter encore vingt-quatre heures pour savoir qui se mettra sur la route des coéquipiers d’Anthony Lopes.