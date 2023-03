Samuel Moutoussamy et Corentin Jean lors de Nantes – Lens (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Au lendemain du tirage au sort des demi-finales de Coupe de France, l’OL sait qu’il devra sortir le tenant du titre pour voir le Stade de France. Samuel Moutoussamy, formé à Lyon et milieu de Nantes, s’attend à un match ouvert.

Décidément, en ce début d’année 2023, l’OL et le FC Nantes ne se lâchent plus. Après le match aller (0-0) en championnat en janvier, les deux formations vont se retrouver pour le match retour le 17 mars au Parc OL. Une mise en bouche avant une confrontation des plus importantes, début avril. En effet, le tirage au sort effectué jeudi soir a voulu que l’OL se déplace à Nantes pour les demi-finales de la Coupe de France. Un gros morceau d’autant plus qu’il faudra se rendre en Loire-Atlantique pour espérer voir le Stade de France. Chez les Canaris, on se satisfait de recevoir malgré l’adversaire. "Ce qu’on voulait vraiment, c’était pouvoir recevoir, être à domicile avec les supporters, avec le public, avec la ferveur… Dans tous les cas, ça allait être une demi-finale, un match accroché, a réagi Samuel Moutoussamy chez nos confrères de Ouest-France. Que ce soit Lyon, Toulouse ou Annecy, on n’avait vraiment pas de préférence particulière. La préférence, c'était de pouvoir recevoir."

"Ce sera un match très ouvert"

Dans un stade de la Beaujoire qui risque d’être en fusion, le tenant du titre compte bien faire tomber l’OL pour avoir une chance de garder sa couronne. Le défi sera de taille face à une formation lyonnaise "très offensive, avec de grosses individualités, des jeunes qui montent en puissance". À Nantes, on s’attend donc à "un match très ouvert, avec pas mal d’occasions" même si le mois d’attente peut redistribuer les cartes dans un sens comme dans l’autre avec des pépins physiques ou des dynamiques inversées. Quoi qu’il en soit, ce rendez-vous ne laisse pas de marbre Samuel Moutoussamy. Formé à l’OL, le milieu de terrain est "content, c’est une magnifique affiche. En plus, contre mon club formateur, ça a toujours une saveur particulière."