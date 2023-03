OL : "Aucune ingérence" entre Vincent Ponsot et Juninho

Mis en confrontation durant leur temps ensemble à l’OL, Vincent Ponsot et Juninho se sont souvent pris la tête. Mais le directeur du football assure n’avoir jamais empiété sur le domaine d’action de l’ancien directeur sportif.

Entre Juninho et Vincent Ponsot, il y a fort à parier que les deux hommes ne partiront certainement jamais ensemble en vacances. Ayant cohabité pendant deux ans et demi, l'ancien directeur sportif et le directeur du football à l’OL ont souvent eu des visions opposées, des conflits et même si l’aventure s’est terminée pour le Brésilien, il reste encore un peu de rancœur. Sur les ondes de RMC en octobre dernier, Juninho n’avait pas manqué d’attaquer Ponsot sur sa prise de parole, notamment dans un entretien à Olympique-et-Lyonnais où il avait pu affaiblir Peter Bosz. "Toi déjà pourquoi tu parles de foot, tu n’es pas directeur sportif. Vincent Ponsot ne doit pas se mêler déjà, s’était emporté le Brésilien. Tu te mêles publiquement, tu mets ton entraîneur en difficulté, ça ne se fait pas."

"Juninho avait tous les pouvoirs sportifs"

Entre l’ancienne gloire de Gerland et le directeur du football, les supporters ont rapidement pris position dans ce combat. Taxé par le Brésilien de faire de l’ingérence dans le domaine sportif, Vincent Ponsot a tenu à mettre les choses au clair sur ces critiques dans Tant qu’il y aura des Gones. "Je ne fais pas d’ingérence, car j’ai trop de respect pour leur travail. Il faut aussi reconnaitre la limite de ses compétences. Je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas un technicien du foot ou un directeur sportif. Je ne fais pas d’ingérence et je n’en ai jamais fait, que ce soit avec Rémi Garde, Bruno Genesio ou quelqu’un d’autre. Juninho avait tous les pouvoirs sportifs, par contre, ce qui est vrai, quand il y avait une donnée économique où il fallait payer un agent qui n’avait pas la licence, ça n’est pas possible. Je suis là pour protéger l’institution et vous pourrez demander à tous ceux qui travaillent dans le domaine technique et ils vous diront que je ne suis jamais intervenu sur la partie technique."

Vincent Ponsot a au moins le mérite de donner sa version, mais il en faudra sûrement bien plus pour convaincre ceux qui ont mis Juninho sur un piédestal depuis son arrivée en 2001.