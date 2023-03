OL : Jean-Michel Aulas regrette le manque d’investisseurs français

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ayant laissé l’actionnariat majoritaire à John Textor, Jean-Michel Aulas se satisfait de l’arrivée de l’Américain. Néanmoins, le président de l’OL regrette que les entrepreneurs français soient réfractaires à investir dans le football français.

Mardi soir, ils ont enfin pu se prendre dans les bras pour fêter une victoire de l’OL. Après deux défaites en deux matchs suivis au Parc OL, John Textor a vu le club lyonnais gagner contre Grenoble et prendre la direction des demi-finales de la Coupe de France. Présent à ses côtés, Jean-Michel Aulas a, lui aussi, pu savourer cette qualification dans le dernier carré avec l’Américain. Depuis le 19 décembre dernier, une page s’est tournée à l’OL avec la fin du contrôle majoritaire du président Aulas dans l’actionnariat d’OL Groupe et l’arrivée en trombe de John Textor.

Deux mois après, les deux camps continuent d’apprendre à travailler ensemble et ont déjà réussi une synergie avec l’arrivée de Jeffinho en provenance de Botafogo, autre club de la galaxie Eagle Football. En passant sous le contrôle américain, l’OL a rejoint la sphère de plus en plus importante des clubs de football passés sous pavillon américain sur la dernière décennie.

Le foot féminin plus vendeur ?

Interrogé jeudi sur France Inter sur son regret de ne pas avoir vu un investisseur français reprendre les rênes, Jean-Michel Aulas a confirmé qu’il aimerait voir plus de clubs être rachetés par des milliardaires comme Bernard Arnault ou Xavier Niel, mais ne désespère pas. "Il y a un manque de ce côté-là, mais le football est devenu, en particulier aux Etats-Unis, le sport professionnel à la mode. Il y a beaucoup d’investissements qui sont faits depuis les Etats-Unis. Avec le foot féminin et un certain nombre de partenaires, j’ai bon espoir de transformer, ce qui est actuellement un investissement essentiellement par des puissances étrangères, en un investissement qui pourrait être français. Mettre en avant les valeurs du sport français, du football féminin, ça peut aussi attirer de grands entrepreneurs français comme Mr Arnault ou Xavier Niel et ce serait formidable en terme d’évolution."

Le message est passé, reste à savoir s’il sera entendu.