OL : Nicolas Tagliafico a mis "du temps à revenir à la routine"

En dedans depuis son retour de la Coupe du monde, Nicolas Tagliafico a délivré deux passes contre Grenoble. Le latéral argentin estime que le retour au quotidien de l'OL a été plus compliqué que prévu.

Il a tellement été au-dessus des attentes durant la première partie de saison que les supporters en demandent désormais plus. S’il passe encore entre les gouttes, le début d’année 2023 de Nicolas Tagliafico n’a pas été dans la lignée de ses six premiers mois à l’OL. Emprunté, le latéral gauche n’a pas eu le rendement offensif et défensif attendu. A-t-il été touché par le syndrome lyonnais ou était-il tout simplement en sur-régime ?

L’Argentin concède que ces deux premiers mois en 2023 ont été compliqués à cause du titre de champion du monde décroché avec l’Argentine. "Au début, ça n’a pas été facile pour plusieurs raisons, a avoué Tagliafico sur beIN Sports. On a passé un mois dans un même endroit, avec un autre climat, un autre fuseau horaire, une autre exigence mentale et physique. Revenir à la routine, à la réalité, ça m’a pris beaucoup de temps et ça génère beaucoup de stress, plein de chose sur le plan physique et mental. Nous ne sommes pas des robots."

"La Coupe nous apporterait un petit plus en Ligue 1"

Victime de quelques maux de ventre ces derniers jours, Nicolas Tagliafico n’a pu tenir sa place que pendant quarante-cinq minutes contre Grenoble mardi soir. Suffisant pour retrouver le latéral offensif qui a tant régalé sur son côté en début de saison. Avec deux passes décisives sur les deux buts lyonnais, Tagliafico y est allé de son efficacité sur les centres.

Avec un Argentin retrouvé, l’OL peut espérer viser un titre en Coupe de France. Il reste encore deux marches à gravir, mais le champion du monde argentin en a fait un objectif. "L’OL n’accepte pas d’être dans cette position. C’est difficile pour nous, pour les supporters. Gagner la Coupe de France nous apporteraient ce petit plus pour pouvoir terminer le plus haut possible en Ligue 1. L’objectif est d’aller le plus loin possible et essayer de la gagner. En Coupe, l’objectif est toujours de décrocher le titre. C’est le plus rapide à atteindre. On veut tout donner pour remporter cette coupe." Il ne reste plus qu’à ne pas mettre la charrue avant les bœufs.