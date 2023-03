Proche d’être prêté durant l’hiver, Bradley Barcola a inversé la tendance. Sur un petit nuage, l’attaquant de l’OL est nommé parmi les trois joueurs pour le titre de meilleur jeune de février en Ligue 1.

Comme quoi tout va très vite dans le football. Il y a deux mois, Bradley Barcola inscrivait son premier but en professionnel contre Metz en Coupe de France. Interrogé sur sa situation personnelle après la rencontre, l’attaquant souhaitait avoir des garanties de jeu, au risque de partir en prêt, Saint-Gall lui faisant les yeux doux. Deux mois plus tard, il n’a plus vraiment besoin de se demander s’il va avoir des minutes ou non avec son club formateur. Il a inversé la tendance, bien aidé par le départ de Karl Toko-Ekambi sur qui il était déjà en train de prendre l’ascendant.

Décisif un match sur deux en 2023

En 2023, Bradley Barcola a joué 12 matchs dont 9 comme titulaire. Une situation à laquelle l’ancien de l’AS Buers n’était pas habitué, mais dont il a rapidement pris le pli. Depuis son intronisation comme un titulaire en puissance, l’attaquant lyonnais a été décisif un match sur deux. Encore buteur contre Grenoble avant de laisser sa place sur blessure, Bradley Barcola en est à quatre buts et deux passes toutes compétitions confondues. Comme ses jeunes coéquipiers, il peut encore gagner en efficacité, mais ces bonnes performances lui ont permis d’être nommé pour le titre de meilleur jeune du mois de février en Ligue 1. Pour le voir sacré, il suffit de voter avant vendredi soir en cliquant sur ce lien.